تكنولوجيا: السعر المتوقع لهاتف Poco X7 Pro قبل الإعلان الرسمي في 9 من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد Poco مؤتمرها القادم في التاسع من شهر يناير الجاري لإطلاق هواتف Poco X7 وPoco X7 Pro، ولقد أوضحت أحدث التفاصيل السعر المتوقع لهاتف Pro قبل الإعلان الرسمي.

تقدم Poco سلسلة هواتف Poco X7 في عدد من الأسواق خلال الفترة القادمة، ولقد شاركت Poco عدد من الإعلانات التشويقية أوضحت من خلالها المواصفات الرئيسية لهاتف Pro، كما كُشِف عن السعر المتوقع للهاتف.

ومن المقرر وفقاً للتفاصيل الجديدة أن يأتي هاتف Poco X7 Pro بمعالج Dimensity 8400-Ultra، كما ينطلق الهاتف في السوق الهندي بسعر 350 دولار تقريباً.

من جانب أخر تتميز رقاقة Dimensity 8400-Ultra بمعمارية تحاكي معالج Dimensity 9400، ولقد سجل الهاتف في إختبارات AnTuTu عدد 1.7 مليون نقطة، مع ذاكرة عشوائية LPDDR5x، ومعايير UFS 4.0 في سعة التخزين.

كما يأتي هاتف Poco X7 Pro بنظام تبريد“Ultra-Thin 3D IceLoop”، الذي يشغل مساحة 5000 مم2، مع غرفة حرارية من الفولاذ المقاوم للصدأ، وقنوات مزدوجة لتبديد الحرارة في إتجاهات مختلفة.

من جانب أخر ينطلق الهاتف بواجهة HyperOS 2، وتقنية “WildBoost Optimization 3.0″ التي تعمل على تحسين الآداء في الهاتف بشكل عام، وتحسين الصورة والصوتيات وكفاءة الإتصال في الألعاب بشكل خاص، كما يدعم ثبات معدل تشغيل الإطارات مع تشغيل الألعاب ذات الآداء المكثف.

ولقد أشارت التسريبات السابقة أن هاتف Poco X7 Pro يأتي بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة جودة عرض 1.5K.

ويتميز الهاتف بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بسعة ضخمة للبطارية ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90W.

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