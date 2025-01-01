شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن حملة اختطافات جديدة يشنها..الحوثي يختطف مسؤولًا محليا على خلفية منشور بالفيسبوك ..الاسم و الصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

.. اختطفت مليشيا الحوثي، مسؤولا محليا سابقا، فيح محافظة إب، في ظل انتهاكات يومية تمارسها المليشيا بمختلف مديريات المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي خطفت نجيب الشعيبي مدير مؤسسة المسالخ سابقا في إب، من أمام منزله على خلفية كتاباته في صفحته بمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و اوضحت المصادر أن المليشيا نقلت "الشعيبي" إلى سجن الأمن السياسي سيء الصيت، مشيرة إلى تهديدات سابقة تعرض لها الشعيبي من قبل المليشيا بخطفه على خلفية مواقفه المناوئة للمليشيا.

يذكر أن المختطف الشعيبي، سبق وأن أقالته المليشيا من منصبه عقب سيطرتها على محافظة إب منتصف أكتوبر 2014م.