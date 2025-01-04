شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى الدول التي سجلت حالات شلل الأطفال في 2024 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يؤثر شلل الأطفال بشكل رئيسي على الجهاز العصبي، ويمكن أن يسبب شللاً جزئياً أو دائماً، بل قد يؤدي إلى الوفاة.



عادةً ما يوجد فيروس شلل الأطفال في الأماكن والظروف غير الصحية، مثل الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال أو العطس.

ونشر موقع «هيلث سايت» الدول التي شهدت تفشي شلل الأطفال في 2024.

الدول التي سجلت حالات شلل الأطفال في 2024:

باكستان: سجلت ثلاث حالات من فيروس شلل الأطفال.

أفغانستان: سجلت خمس حالات من WPV1.

نيجيريا: سجلت 30 حالة من فيروس شلل الأطفال.

أنغولا: سجلت حالة واحدة من cVDPV2.

بنين: سجلت حالة واحدة من cVDPV2.

غينيا: أكدت حالة واحدة من cVDPV2.

إندونيسيا: أكدت على الأقل أربع حالات من cVDPV2.

كينيا: اكتشفت عينة بيئية إيجابية واحدة لـ cVDPV2.

النيجر: أكدت حالة واحدة من cVDPV2 وحالتين بيئيتين إيجابيتين.

الصومال: سجلت حالتين بيئيتين إيجابيتين لـ cVDPV2.

أعراض شلل الأطفال

قد لا تظهر على العديد من الأشخاص المصابين بفيروس شلل الأطفال أي أعراض أو قد تظهر عليهم أعراض خفيفة مثل الحمى، والتعب، والصداع، والقيء، والتصلب، وألم العضلات. في بعض الحالات، قد يغزو الفيروس الجهاز العصبي، ما يسبب أعراضاً شديدة مثل الشلل وفشل التنفس.

الشلل يسبب ضعفاً في وظائف العضلات في الجسم، خاصة في الساقين، ويمكن أن يتحول إلى شلل دائم. أما فشل التنفس ففي حالات نادرة، يمكن أن يؤثر الفيروس على العضلات التي تشارك في عملية التنفس، ما يؤدي إلى صعوبة في التنفس وربما الوفاة.