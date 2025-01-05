شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة غريبة وعجيبة...وساطة قبلية للتنازل عن هدف مباراة كرة قدم بذمار والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شهدت مديرية عنس بمحافظة ذمار، حادثة فريدة من نوعها على المستويين المحلي والعالمي، خلال مباراة أُقيمت مؤخرًا بين فريقين من قريتين مجاورتين في المديرية.
وقالت مصادر محلية، أنه أثناء المباراة سجل فريق إحدى القريتين هدفًا أثار احتجاجات شديدة من الفريق الخصم. لافتة إلى أن السبب وراء الخلاف كان أن الهدف تم تسجيله بطريقة مثيرة للجدل، حيث وقع أثناء محاولة اللاعب ضرب الكرة بالخلف، مما أدى إلى جدل واسع داخل الملعب وخارجه.
وأوضحت المصادر أن تزايد حالة الاحتقان بين الفريقين وكذا المخاوف من تصاعد الخلاف إلى نزاع أوسع بين القريتين، دفعت أحد مشايخ القبائل المحلية للتوسط بين الطرفين وتهدئة الأوضاع داعيًا القرية التي سُجل فريقها الهدف إلى التنازل عنه حفاظًا على ما أسماه "الوِئام الاجتماعي ومنعًا لاندلاع فتنة".
وبينت المصادر بأنه في نهاية الأمر استجاب الفريق المسجل للهدف لنداء الوساطة القبلية ووافق على إلغائه لصالح الفريق الآخر، في خطوة غريبة وعجيبة، ليس لها أي صلة بالشأن الرياضي.
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