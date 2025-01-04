شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة تعز تضبط متورطين في جريمة قتل بشعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز، الجمعة، ضبط 9 متهمين في جريمة قتل المواطن سيف حمود الشرعبي بالمدينة.

وذكرت شرطة تعز في بلاغ صحفي، أن من بين المضبوطين، المتهم الثاني وأدوات استخدمت في تهريب المتهم الاول وليد شلعه.

وأوضحت، أن الذين تم ضبطهم متورطين في التستر على الجاني الرئيسي، مشيرا إلى أنه تم ايداعهم الحجز لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

واضافت شرطة تعز، انها ضبطت السيارة التي استخدمت في الهروب بعد تنفيذ الجريمة وضبط الشخص الذي قادها أثناء العملية واستدعاء والد الجاني الرئيسي، مؤكدة أن ادارة الشرطة ستتخذ كافة الاجراءات الصارمة بحق كل من يثبت تورطه في التستر على الجاني او محاولة اخفائه