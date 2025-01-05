شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة هزت تعز .. مالك منزل يُشعل النار بشقة المستأجر؛ ما القصة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فادت مصادر محلية في محافظة تعز، عن حدوث جريمة مروعة، فجر اليوم الأحد، في منطقة المطار القديم، حيث أقدم مالك أحد المنازل، على إشعال النار بشقة المستأجر مفيد الحسامي، أثناء تواجده داخل المكان مع زوجته وأطفاله الأربعة، عقب خلاف حول دفع الإيجار بالريال السعودي.

كانت هذه تفاصيل خبر جريمة مروعة هزت تعز .. مالك منزل يُشعل النار بشقة المستأجر؛ ما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.