شكرا لقرائتكم خبر عن بوادر ثوران بركان في إثيوبيا يدفع السلطات إلى إجلاء سكان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كانت هذه تفاصيل خبر بوادر ثوران بركان في إثيوبيا يدفع السلطات إلى إجلاء سكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.