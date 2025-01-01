بتوقيع طوني ورد.. نانسي عجرم بالذهبي اللامع في دبي

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً موسيقياً رائعاً في دبي بمناسبة حلول رأس السنة.

وتألقت نانسي عجرم بفستان ضيق وقصير مميز، من تصميم اللبناني طوني ورد من مجموعة خريف وشتاء 2024/ 2025.

الفستان باللون البيج، ومزين باللون الذهبي وخاصة عن منطقة الكتف، ونسقت معه حذاء صيفي بالكعب العالي باللون الذهبي.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج قوي ييلق بالمناسبة.

وعلقت نانسي على المنشور قائلة: "يسعدني أن أصعد على المسرح وأحتفل بالعام الجديد معكم جميعًا في دبي! أتمنى لكم جميعًا عامًا جديدًا رائعًا مليئًا بالسعادة والنجاح. عام جديد سعيد!"

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