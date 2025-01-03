ميرنا وليد - بيروت - إنه أول دور للممثل المصري بدر محمد، وهو تحديداً في فيلم "ضي - سيرة أهل الضي" حيث جسد دور طفل نوبي ألبينو إسمه ضي، يبلغ من العمر 14 عامًا، ويتمتع بصوت ذهبي لكن مظهره فريد ورغم كل التنمر الذي يتعرض له يسعى خلف حلمه.
فيلم "ضي - سيرة أهل الضي" وكان العرض الأول له خلال فعاليات افتتاح النسخة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر الذي أقيم في المملكة العربية السعودية وحملت الدورة عنوان "للسينما بيت جديد".
وخلال تواجد بدر محمد هناك من أجل حضور العمل، أجرت سفيرة الإعلام الهادف رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر لقاءً معه تحدث فيه عن اختياره للدور من قبل المخرج كريم الشناوي، وتحدث عن رسالة الفيلم وعن نصيحة الفنان المصري محمد منير له وأيضاً نصيحة الممثلة السعودية أسيل عمران له وغيرها من الأمور.
تفاصيل اللقاء مع بدر محمد في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - بدر محمد : هذا ما نصحني به محمد منير خلف الكواليس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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