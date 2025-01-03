مايان السيد تلفت الأنظار بفستان قصير لافت.. وهـ ـذا سعره

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية مايان السيد، عبر صفحتها على موقع التواصل، مجموعة صور لها من جلسة تصوير جديدة خضعت لها.



وخطفت مايان الأنظار بإطلالتها اللافتة في الصور، إذ تألقت بفستان من "فيرساتشي" يصل سعره إلى الـ 6129 دولار، أي ما يعادل 311 ألف جنيه.

وجاء الفستان بقصة قصيرة وواسعة، باللون الأسود ومزين بنقط سوداء، كما جاء بحمالات رفيعة مزينة بالستراس، ومكشوف الصدر وبدون أكمام.

ومن الناحية الجمالية، تركت مايان شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة، كما طبقت مكياجا لافتا أبرز ملامحها بطريقة جذابة.