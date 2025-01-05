رئيسة الصليب الأحمر الدولي: معرفة مصير المفقودين في سوريا تحد هائل سيستغرق سنوات

رأت رئيسة ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ ميريانا سبولياريتش (Mirjana Spoljaric)، أنّ "تحديد هويّة المفقودين في ​سوريا​ وإبلاغ عائلاتهم بمصيرهم، يمثّل تحدّيًا هائلًا، وسيستغرق وقتًا لاستيعاب حجم المهمّة الّتي أمامنا. ما يمكنني قوله الآن هو أنّ المهمّة ضخمة".

وأوضحت، في مقابلة مع "فرانس برس"، أنّ "المهمّة ستستغرق سنوات لتحقيق الوضوح وإبلاغ جميع المعنيّين، وستكون هناك حالات قد لا نتمكّن من تحديدها أبدًا"، مشيرةً إلى أنّ منظّمتها تعمل حاليًّا "مع السّلطات والمؤسّسات الوطنيّة المختلفة، والمنظّمات غير الحكوميّة، وخاصّةً مع جمعيّة الهلال الأحمر الوطني، لبناء الآليّات الّتي ستسمح لنا بالحصول على صورة أوضح".

وكان قد أُطلق سراح الآلاف منذ السّجون السّوريّة، بعدما أطاحت "هيئة تحرير الشام" وفصائل متحالفة معها بحكم الرّئيس السّابق بشار الأسد في الثّامن من كانون الأوّل الماضي، لكن العديد من السّوريّين ما زالوا يبحثون عن إجابات بشأن مصير أبنائهم.