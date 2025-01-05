رئيس وزراء العراق: قوّاتنا جاهزة لردع أي اعتداء والتطورات في سوريا فاعلة ومؤثرة

شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أنّ "الحكومة العراقي حرصت على تحصين الحشد الشعبي من خلال دعمها له"، موضحًا أنّ النائب السابق لرئيس الحشد الراحل أبو مهدي المهندس "أكّد دائماً على دعم والدولة والدفاع عنها"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية- "واع".

وقال، في الحفل المركزي لتأبين "قادة النصر" في ذكرى اغتيال المهندس، إنّ "فتوى المرجعية العليا أنقذت العراق والمنطقة"، مؤكدًا على "جهوزية القوات الأمنية لردع أي اعتداء على العراق"، مضيفًا "على الجميع الدفاع عن النظام الديمقراطي وحماية الدستور".

إلى ذلك، ذكر السوداني أنّ "التطورات في سوريا فاعلة ومؤثرة"، وتابع: "عملنا على تجنيب البلاد من حزام النار الذي تمدد في المنطقة".