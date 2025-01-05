وزير الخارجية السوري: نقلنا للدوحة توجساتنا وخصوصا ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية

أشار وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، الى ان "سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة جدا مع دول المنطقة، ونحن نجدد مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات عن الشعب السوري".
ولفت السيباني، في كلمة خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري، الى أننا "نقلنا للدوحة توجساتنا وخصوصا ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية، ونشكر دولة قطر على مساعداتها وشراكتها الاستراتيجية معنا"، مضيفاً "بحثنا مع رئيس الوزراء القطري جميع القضايا الأساسية والاستراتيجية".
وذكر أن" قطر كان لها دور بارز في دعم شعبنا وستكون شريكا في مرحلة السلام".
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