الدفاع الروسية: قواتنا تصد 3 هجمات مضادة لتشكيلات أوكرانية على محور كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "قواتنا تصد 3 هجمات مضادة لتشكيلات أوكرانية على محور كورسك".
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ "خلال اللّيلة الماضية، تمّ إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابيّة باستخدام طائرات مسيّرة، ضدّ أهداف على الأراضي الرّوسيّة".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "أنظمة الدّفاع الجوّي المناوبة دمّرت 61 طائرة مسيّرة"، موضحةً أنّه "تمّ إسقاط 37 طائرة دون طيّار فوق أراضي مقاطعة روستوف، 20 طائرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، اثنتان فوق أراضي مقاطعة فورونيج، مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود؛ وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول".
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