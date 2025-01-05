رحمة رياض تتألق بالأخضر اللامع.. وهكذا نسقت فستانها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة العراقية رحمة رياض بإطلالتها بحفل زفاف في العراق.



وقد إختارت رحمة رياض فستاناً باللون الأخضر اللامع، طويل وواسع، بصيحة الكتف الواحد.

ونسقت معه معطف قصير باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها الطويل منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج مميز يليق بالمناسبة.

وقد نشرت رحمة رياض، عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو رومانسي لها برفقة زوجها الممثل ألكسندر علوم.

وظهرت رحمة في الفيديو وهي تحتفل بطريقة رومانسية مع زوجها، بأجواء من الفرح والسعادة، وبذلك بمناسبة قدوم السنة الجديدة.

وأطلت رحمة في الفيديو وهي ترقص وتتمايل مع زوجها وتبادله العناق.

وأرفقت رحمة الفيديو بتعليق اكتفت فيه بكتابة: "كل عام وأنتم بخير".