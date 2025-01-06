خاص وبالفيديو - زينة صفير تروي كيف ألهمها " إبنة السفير " لعمل وثائقي

ميرنا وليد - بيروت - خلال تواجد سفيرة الإعلام الهادف رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر في المملكة العربية السعودية لتغطية فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي أعدت لقاءً مع المخرجة اللبنانية زينة صفير التي كانت من منظمي المهرجان، والتي كانت دائماً حاضرة بنشاط وتألق وهي من أشد الداعمين للسينما والمؤمنين بها، ومؤمنة أن للسينما بيت جديد في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة التي حملت هذا الشعار.



صفير قدمت في المهرجان وثائقي قامت بإخراجه بعنوان "توليف وحكايات على ضفاف البوسفور" عن تفاصيل صناعة الدراما التركية من كل جوانبها، وروت في لقائها مع موقعنا كيف ألهمها المسلسل التركي "إبنة السفير"، كما تحدثت عن شغفها في عالم السينما.

يذكر أن "توليف وحكايات على ضفاف البوسفور" كتابة بيسان تاي، وبمشاركة اينجن التان دوزياتان ونورغول ياشلتشاي، وملخص موضوع الفيلم "في غضون 10 سنوات فقط، أصبحت المسلسلات التركية التي تعرف بال "ديزي" صناعة مزدهرة، يتم تصديرها إلى بقاع كبيرة من العالم. فما سر هذا النجاح؟"

تفاصيل اللقاء مع صفير في الفيديو المرفق: