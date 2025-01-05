رئيسة الوزراء الإيطالية زارت ترامب في فلوريدا

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أجرت رئيسة الوزراء الإيطاليّة جورجيا ميلوني (Giorgia Meloni) زيارةً إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة، التقت خلالها الرّئيس المنتخَب دونالد ترامب في منتجعه مارالاغو في ولاية فلوريدا.
ووزّع مكتب ميلوني صورًا تظهرها وترامب عند مدخل مقرّ إقامته، وهما يتحادثان في غرفة استقبال وإلى جانبهما شجرة مزيّنة لعيد الميلاد، لكنّه لم يصدر أي بيان بشأن الزّيارة.
وميلوني من ضمن عدد قليل من الزّعماء الّذين زاروا ترامب قبل عودته إلى البيت الأبيض وتنصيبه في 20 كانون الثّاني الحالي، مثل نظيرَيها الكندي جاستن ترودو والمجري فيكتور أوربان.
وكانت قد ذكرت وسائل إعلام إيطاليّة أمس، أنّ ميلوني في طريقها إلى فلوريدا حيث ستلتقي مع ترامب.
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