اكد وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي، أننا "سنبذل مزيدا من الجهد لرفع المعاناة عن الأشقاء في سوريا". واشار خلال لقائه وفد سوري برئاسة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الى اننا "بحثنا مع الوفد السوري خطوات تساهم في بناء دولة سوريا الغد". ووصل وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد، في أول زيارة رسمية له إلى قطر، ضمن جولة تشمل أيضاً الإمارات والأردن.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدولة بالخارجية القطرية: سنبذل مزيدا من الجهد لرفع المعاناة عن الأشقاء في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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