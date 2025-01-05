وزير الثقافة الإسرائيلي: يجب أن يدعم أعضاء الحكومة الصفقة المهمة التي يقودها نتانياهو

أشار وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي وعضو الليكود ميكي زوهار، أنه "يجب أن يدعم أعضاء الحكومة الصفقة المهمة التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".

وكانت قد أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن "رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع يتوجه غدا الاثنين إلى قطر للمشاركة في مفاوضات صفقة التبادل".

وكانت قد أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بـ"اعتماد تفويض وفد المحادثات بشأن صفقة الرهائن في الدوحة خلال اجتماع عقده نتانياهو اليوم"، لافتةً الى أن "نتانياهو وافق على تفويض كاف لوفد التفاوض الذي غادر إلى قطر".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول، أن "هناك فجوات رغم التقدم والوسطاء يبحثون حلا لطلب إسرائيل تقديم قائمة بأسماء الرهائن"، مضيفةً أن "الوسطاء يحاولون إيجاد حلول لمطلب إسرائيل بالحصول على قائمة بأسماء الأسرى الأحياء".