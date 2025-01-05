الصين تشهد ارتفاعًا في حالات الفيروس الرئوي البشري "HMPV"

تشهد الصين ارتفاعًا لحالات الإصابة في الفيروس الرئوي البشري (HMPV) "Human Meta Pneumonia Virus"، مما أدى إلى اكتظاظ المستشفيات، واتخاذ تدابير طارئة، في ظل وجود مخاوف عامة بشأن تفشي المرض.

وشهد فيروس (HMPV) ارتفاعًا حادًّا لحالات الإصابة في المقاطعات الشمالية الصينية هذا الشتاء، وخاصة بين الأطفال.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لأشخاص يرتدون أقنعة في المستشفيات في الصين، وذكرت تقارير محلية أن مشاهد تفشي فيروس (HMPV) مشابهة لتفشي فيروس كوفيد-19 الأولي.

والفيروس هو فيروس تنفسي يسبب أعراضًا مشابهة لنزلات البرد والإنفلونزا الشائعة، وقد يؤدي إلى مضاعفات شديدة مثل الالتهاب الرئوي، وخاصة عند الرضع وكبار السن وأولئك الذين يعانون ضعفًا في جهاز المناعة.

وتم التعرف على فيروس HMPV لأول مرة في عام 2001، وهو فيروس أحادي السلسلة، ينتشر من خلال الرذاذ التنفسي أو ملامسة الأسطح الملوثة.

ويصاب معظم الأشخاص بفيروس HMPV قبل بلوغهم سن الخامسة، ويمكن الإصابة به أكثر من مرة، لكن الأعراض عادة ما تكون خفيفة بعد الإصابة الأولى.

وغالبًا ما يسبب الفيروس الرئوي البشري أعراضًا مشابهة لنزلات البرد، لكن الوضع يكون شديدًا في المرة الأولى التي يصاب فيها الشخص بفيروس HMPV، وهذا هو السبب في أن الأطفال الصغار معرَّضون بمعدل أكبر للإصابة بأمراض خطرة.