تساقط الثلوج بكثافة اثار اضطرابات في حركة النقل في بريطانيا وألمانيا

أثار تساقط الثلوج بكثافة اضطرابات في حركة النقل في بريطانيا وألمانيا، مع إغلاق مطارات لفترات موقتة، وإلغاء أو تأخير رحلات.

واشارت هيئة الأرصاد في بريطانيا، الى أن "في منطقة وست يوركشير بشمال بريطانيا، تراكمت الثلوج حتى ارتفاع 12 سنتيمترا صباح الأحد. وفي المناطق المرتفعة، وصلت كثافة الثلوج الى نحو 40 سنتيمترا".

وأعلن مطار مدينة مانشستر الدولي في منتصف النهار، استئناف حركة الملاحة الجوية بعد تعليقها لساعات عدة.

وحذرت سلطات المطار من أنه "قد يسجل تأخير في مواعيد الإقلاع والهبوط بينما تعمل فرقنا على إذابة الجليد عن الطائرات وفتح المدارج".

كما أعلن مطار مدينة ليفربول الواقعة بدورها في شمال بريطانيا، استئناف حركة الملاحة، لكنه نصح المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران بسبب التأخيرات المتوقعة في الحركة.