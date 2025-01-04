شكرا لقرائتكم خبر عن ساعته وتاريخه الحلقة 10.. وفاة الشاب المصاب داخل منزل هبة مجدى والان مع تفاصيل الخبر

استكملت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل ساعته وتاريخه التي تحمل اسم شهادة حق من تأليف سيف قنصوة وإخراج عمرو موسى، بحوار يدور بين فاطمة (هبة مجدي) والفتاة التي اصطحبتها معها في منزلها ولكن هذه الفتاة لا تتحدث تماما، لتخبرها هبة أنها تتوقع أن رييع (إسلام خالد) هو السبب وأنها شاهدتها من الشباك وهى تصرخ.

يحضر إسماعيل زوج فاطمة ويعتابها على وجود الشاب المصاب ودمائه تنزف، وكذلك الفتاة فى منزلهما، لترد فاطمة بأن هذا الشاب دماؤه نزفت وهو فى أرضه وهذه الفتاة تم الاعتداء عليها، وفجأة يدخل محمود شقيق فاطمة ويخبرها هى وزوجها بأن الشاب المصاب توفى، وأنه لا بد من إخفاء ربيع قبل وصول أهل الشاب المتوفى.

الحلقة العاشرة من مسلسل ساعته وتاريخه بعنوان شهادة حق، تلقى الضوء على قضية هتك العرض التي تعد من أكبر الجرائم التي لا يتهاون فيها القانون المصري، حيث تتناول الحلقة إحدى قضايا هتك العرض في محافظة الفيوم والتي راحت ضحيتها شخص كان يدافع عن الفتاة المجني عليها.

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أسابيع.

مسلسل ساعته وتاريخه، يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب فيما شارك فى تطوير الحلقات أحمد عادل، عمرو موسى وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.