شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن بين التصعيد الحوثي والرد الأميركي..هل نشهد صراعا أوسع؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصاعدت التوترات في اليمن بشكل دراماتيكي مع تكثيف الضربات

الجوية الأميركية ضد مواقع الحوثيين في صنعاء.

وبينما تبرر واشنطن هذه الهجمات بأنها تهدف إلى إضعاف الجماعة التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر وتستهدف المواقع الإسرائيلية، تبرز عدة أبعاد وتحالفات تتشابك فيها الأجندات الأميركية، الإسرائيلية، والإيرانية.

هذه التطورات تعكس تحولا في الاستراتيجيات الإقليمية ومحاولة فرض واقع جديد على الأرض.

الحوثيون.. دفاع عن النفس أم تكتيك إقليمي؟

في أعقاب الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت حوثية في صنعاء، وصفت الجماعة هذا التحرك بأنه "انتهاك سافر لسيادة اليمن"، متهمة واشنطن بتوفير الغطاء السياسي والعسكري لإسرائيل.

من جهة أخرى، استمرت الجماعة في تأكيدها على "مواصلة نهج المقاومة"، كما قامت بتنفيذ هجمات ضد مواقع إسرائيلية في منطقة يافا وجنوب القدس، بالإضافة إلى استهداف حاملة طائرات أميركية.

هذا التصعيد يعكس استراتيجية حوثية تعتمد على التحالف مع إيران، حيث يتم استخدام اليمن كمنصة لتهديد المصالح الإقليمية والدولية.

ويرى مدير التحالف الأميركي الشرق الأوسطي للديمقراطية، توم حرب، خلال حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" أن هذه التحركات جزء من خطة أوسع تقودها طهران لتوسيع نفوذها الإقليمي عبر وكلائها مثل الحوثيين.

الصراع بالوكالة أم المواجهة المباشرة؟

في الجانب الإسرائيلي، أطلق المسؤولون، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سلسلة من التحذيرات

لجماعة الحوثي، مهددين بدفع "ثمن باهظ".



هذه التصريحات تتزامن مع تزايد المخاوف داخل إسرائيل من صعوبة استهداف الحوثيين، خاصة بالنظر إلى البعد الجغرافي وتعقيدات المشهد اليمني.

وفي هذا السياق، يعتبر محللون إسرائيليون أن الحل يكمن في استهداف إيران بشكل مباشر بدلا من وكلائها، وهو ما قد يفسر تصاعد الخطاب الإسرائيلي تجاه طهران.

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يمثل حلقة جديدة في الصراع الإقليمي بين إيران وحلفائها من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وقد أشار حرب إلى أن الوضع الحالي يختلف عن المواجهات السابقة مع حماس وحزب الله، حيث يبدو أن هناك تراجعا في هيبة إسرائيل، ما يعكس تغيرا في موازين القوى الإقليمية.

حرب سلط الضوء أيضا على تأثير السياسات الأميركية المتغيرة، حيث قامت إدارة جو بايدن برفع الحوثيين من قائمة الإرهاب، وهو ما اعتبره البعض إشارة ضعف تجاه إيران.

وأوضح حرب أن العمليات العسكرية ضد الحوثيين لها أهمية استراتيجية أكبر من تلك الموجهة ضد حماس وحزب الله، نظرا لتهديد الحوثيين المباشر للملاحة البحرية الدولية.