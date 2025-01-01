شكرا لقرائتكم خبر عن في أولى هجمات العام الجديد.. أوكرانيا تسقط 63 مسيرة روسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت القوات الجوية في أوكرانيا، الأربعاء، أن الجيش أسقط 63 من أصل 111 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا خلال غارة جوية الليلة الماضية.

وأضافت أن 46 طائرة مسيرة أخرى "فٌقد أثرها" دون أي عواقب سلبية، ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة للتشويش الإلكتروني.

وذكر الجيش أن الطائرات المسيرة أسقطت فوق أجزاء من شمال ووسط وغرب وجنوب اوكرانيا

ودوت انفجارات في سماء المدينة خلال الصباح بعد وقت قصير من تحذير سلاح الجو الأوكراني من اقتراب طائرات مسيرة من المدينة.