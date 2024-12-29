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شكرا لقرائتكم خبر عن الأكثر برودة.. الأرصاد تكشف لـ "اليوم" طقس المملكة خلال يناير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تشهد المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع أجواءً باردة على أغلب المناطق، مع تسجيل درجات حرارة منخفضة بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الشمالية.
وتصل درجات الحرارة إلى ما بين صفر إلى أربع درجات مئوية، ومن المتوقع أن تنخفض الدرجات إلى ما دون الصفر المئوي نهاية الأسبوع تزامنا مع اقتراب دخول شهر يناير الشهر الأكثر برودة.
وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ "اليوم": إن المناطق الشمالية التي تشمل تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، شمال منطقة المدينة المنورة، وشمال منطقة حائل، ستشهد طقسًا بارداً.
وبالنسبة لبقية مناطق المملكة، أشار العقيل إلى أن الأجواء ستكون باردة، خاصة في المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية، بينما تميل الأجواء إلى الدفء النسبي على السواحل الغربية، مثل سواحل منطقة مكة المكرمة وسواحل منطقة جازان.
وأضاف أن الأجواء تميل للاستقرار بشكل عام خلال هذا الأسبوع في أغلب مناطق المملكة، باستثناء ظهور بعض التشكيلات السحابية على المرتفعات الجنوبية والغربية.
وأوضح العقيل أن شهر يناير المقبل يُعدّ الأكثر برودة في المملكة بناءً على السجلات المناخية للفترة المرجعية الممتدة من عام 1985 إلى 2023، حيث شهدت المملكة تسجيل درجات حرارة تاريخية خلال هذا الشهر.
ففي الأحساء، جرى تسجيل أقل درجة حرارة بتاريخ 6 يناير 1989 بلغت 2.3 درجة تحت الصفر، كما سجلت منطقة الجوف درجة حرارة بلغت 6 درجات مئوية تحت الصفر بتاريخ 5 يناير 1989، بينما سجلت مدينة عرعر درجة حرارة بلغت 6.3 درجات مئوية تحت الصفر بتاريخ 16 يناير 2008.
وأضاف أن القريات شهدت درجة حرارة بلغت 9 درجات مئوية تحت الصفر بتاريخ 15 يناير 2008، فيما سجلت القصيم درجة حرارة بلغت 5 درجات مئوية تحت الصفر، وسجلت القيصومة درجة حرارة بلغت 4 درجات مئوية تحت الصفر، بينما سجلت رفحاء درجة حرارة بلغت 5.8 درجات مئوية تحت الصفر.
أما العاصمة الرياض، فقد سجلت درجة حرارة بلغت 5.4 درجات مئوية تحت الصفر بتاريخ 17 يناير 2008، مما يعكس حدة البرودة التي تشهدها المملكة خلال هذا الشهر.
وأكد أن محطة الأحساء سجلت أعلى تكرار للعواصف الترابية خلال شهر يناير، مما يعكس التقلبات المناخية الشديدة التي تشهدها المملكة خلال فصل الشتاء.
وتصل درجات الحرارة إلى ما بين صفر إلى أربع درجات مئوية، ومن المتوقع أن تنخفض الدرجات إلى ما دون الصفر المئوي نهاية الأسبوع تزامنا مع اقتراب دخول شهر يناير الشهر الأكثر برودة.
وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ "اليوم": إن المناطق الشمالية التي تشمل تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، شمال منطقة المدينة المنورة، وشمال منطقة حائل، ستشهد طقسًا بارداً.
عقيل العقيل
طقس السعودية في ينايرويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين صفر إلى أربع درجات مئوية مع احتمال انخفاضها إلى ما دون الصفر المئوي بنهاية الأسبوع.
وبالنسبة لبقية مناطق المملكة، أشار العقيل إلى أن الأجواء ستكون باردة، خاصة في المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية، بينما تميل الأجواء إلى الدفء النسبي على السواحل الغربية، مثل سواحل منطقة مكة المكرمة وسواحل منطقة جازان.
وأضاف أن الأجواء تميل للاستقرار بشكل عام خلال هذا الأسبوع في أغلب مناطق المملكة، باستثناء ظهور بعض التشكيلات السحابية على المرتفعات الجنوبية والغربية.
درجات حرارة تاريخيةكما لفت العقيل إلى احتمالية تكوّن الضباب بشكل يومي تقريبًا خلال ساعات المساء المتأخر والصباح الباكر، خاصة على القطاع الشرقي للمملكة والمرتفعات الجنوبية والغربية، بما في ذلك مرتفعات الطائف، مما قد يؤثر على مدى الرؤية الأفقية ويستلزم الحذر أثناء القيادة.
وأوضح العقيل أن شهر يناير المقبل يُعدّ الأكثر برودة في المملكة بناءً على السجلات المناخية للفترة المرجعية الممتدة من عام 1985 إلى 2023، حيث شهدت المملكة تسجيل درجات حرارة تاريخية خلال هذا الشهر.
ففي الأحساء، جرى تسجيل أقل درجة حرارة بتاريخ 6 يناير 1989 بلغت 2.3 درجة تحت الصفر، كما سجلت منطقة الجوف درجة حرارة بلغت 6 درجات مئوية تحت الصفر بتاريخ 5 يناير 1989، بينما سجلت مدينة عرعر درجة حرارة بلغت 6.3 درجات مئوية تحت الصفر بتاريخ 16 يناير 2008.
أقل درجة حرارة في تاريخ السعوديةوفي منطقة بيشة، سجلت درجة حرارة بلغت درجة واحدة مئوية تحت الصفر بتاريخ 13 يناير 2018، بينما سجلت منطقة حائل أقل درجة حرارة في تاريخ المملكة بتاريخ 16 يناير 2008، إذ بلغت 10 درجات مئوية تحت الصفر.
وأضاف أن القريات شهدت درجة حرارة بلغت 9 درجات مئوية تحت الصفر بتاريخ 15 يناير 2008، فيما سجلت القصيم درجة حرارة بلغت 5 درجات مئوية تحت الصفر، وسجلت القيصومة درجة حرارة بلغت 4 درجات مئوية تحت الصفر، بينما سجلت رفحاء درجة حرارة بلغت 5.8 درجات مئوية تحت الصفر.
أما العاصمة الرياض، فقد سجلت درجة حرارة بلغت 5.4 درجات مئوية تحت الصفر بتاريخ 17 يناير 2008، مما يعكس حدة البرودة التي تشهدها المملكة خلال هذا الشهر.
كميات الأمطار خلال ينايروتطرق العقيل إلى كميات الأمطار خلال شهر يناير، مشيرًا إلى أن محطة أرصاد القصيم سجلت أعلى كميات لهطول الأمطار اليومية، وبلغت 86 ملم بتاريخ 22 يناير 2005، كما سجلت أعلى كميات شهرية بلغت 123 ملم في يناير 2023، وهو ما يعكس غزارة الأمطار في تلك الفترة.
وأكد أن محطة الأحساء سجلت أعلى تكرار للعواصف الترابية خلال شهر يناير، مما يعكس التقلبات المناخية الشديدة التي تشهدها المملكة خلال فصل الشتاء.