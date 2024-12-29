شكرا لقرائتكم خبر عن الأكثر برودة.. الأرصاد تكشف لـ "اليوم" طقس المملكة خلال يناير والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية