نزاهة تحقق مع 390 متهما بقضايا فساد من 6 وزارات

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ديسمبر 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (1462) جولة رقابية، والتحقيق مع (300) مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الداخلية، الدفاع، الصحة، العدل، التعليم، البلديات والإسكان).

وإيقاف (145) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي).

وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.