تكنولوجيا: كاميرا المراقبة Anker Eufy E30 4K الجديدة مع تكامل HomeKit بسعر مغري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وصلت كاميرا Anker eufy Indoor Cam E30 إلى المزيد من الأسواق العالمية بعد أن تم تسريبها في نوفمبر، ثم إطلاقها في أسواق مثل الولايات المتحدة في منتصف ديسمبر. والآن، أصبحت هذه الكاميرا المنزلية الذكية متاحة في العديد من الدول الأوروبية.

توفر كاميرا E30 الداخلية فيديو بدقة 4K، مع إمكانية التحريك والإمالة والتكبير/التصغير لمراقبة الممتلكات بزاوية 360 درجة. كما تحتوي على ضوء كشاف مدمج للرؤية الليلية الملونة. وقد تم تحسين ميزات الذكاء الاصطناعي لتشمل التعرف على البشر والحيوانات الأليفة والأصوات المختلفة.

علاوةً على ذلك، الكاميرا متوافقة مع Apple HomeKit، ولكن من الجدير بالذكر أن Apple Home يدعم فقط بث الفيديو المباشر أو التسجيلات بدقة 1080 بكسل. ورغم أنه لا يوجد تأكيد رسمي بشأن دعم HomeKit Secure Video، إلا أن هذا يبدو مرجحًا، حيث تم تضمينه في العديد من الطرز الأخرى.

تتميز E30 أيضًا باتصال 2.4 جيجاهرتز وفتحة بطاقة SD كبديل للاشتراك في التخزين السحابي. ومع عدم وجود أي ذكر لصافرة الإنذار، توفر الكاميرا مكبرات صوت مدمجة لإجراء المكالمات الصوتية ثنائية الاتجاه.

يتوفر Anker eufy Indoor Cam E30 بسعر 69.99 دولارًا في الولايات المتحدة، و69.99 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، و89.99 يورو في دول الاتحاد الأوروبي.

وفي الولايات المتحدة، يحصل بعض عملاء أمازون على خصم بقيمة 10 دولارات، مما يقلل السعر إلى 59.99 دولارًا. بينما في المملكة المتحدة، يمكن لبعض العملاء الحصول على خصم بقيمة 15 جنيهًا إسترلينيًا في أمازون، ليصبح السعر 54.99 جنيهًا إسترلينيًا.

كما تتوفر عروض في دول أوروبية أخرى؛ على سبيل المثال، يمكن الحصول على الكاميرا في Amazon Germany بسعر 35.19 يورو.

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