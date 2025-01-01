نوال الزغبي بإطلالة أنيقة بالأحمر في حفل رأس السنة

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ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حفل رأس السنة في مصر، وقد ارتدت فستاناً أنيقاً بتوقيع المصمم اللبناني رامي سلمون.
ونشرت الزغبي مجموعة من الصور من إطالتها في الحفل على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.
وكانت الزغبي قد أشعلت الاجواء يوم أمس في مصر بمجموعة من أغنياتها المحبوبة، وتنوعت الاغنيات بين أغنيات قديمة لها وأخرى حديثة.
وكانت قد الزغبي عن اللوك الجديد الذي اعتمدته حيث غيرت لون شعرها إلى الأشقر بعد أن كان لونه بني في الفترة السابقة.
وإنها ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها الزغبي اللون الأشقر حيث اعتمدته مرات عديدة سابقاً.
ونشرت الزغبي صورة لها باللوك الجديد على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ونال استحسان الجمهور.
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