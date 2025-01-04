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%79 من القراء يؤيدون التوسع فى إنشاء معارض بيع السلع بأسعار مخفضة بالمحافظات

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في إنشاء معارض بيع السلع بأسعار مخفضة بالمحافظات؟، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في إنشاء معارض بيع السلع بأسعار مخفضة بالمحافظات.

وأيد 79% من القراء تؤيد مطالب التوسع في إنشاء معارض بيع السلع بأسعار مخفضة بالمحافظات، بينما عارض 21% من القراء تؤيد مطالب التوسع في إنشاء معارض بيع السلع بأسعار مخفضة بالمحافظات.


نتيجة الاستطلاع

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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