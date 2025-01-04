- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن %79 من القراء يؤيدون التوسع فى إنشاء معارض بيع السلع بأسعار مخفضة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في إنشاء معارض بيع السلع بأسعار مخفضة بالمحافظات؟، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في إنشاء معارض بيع السلع بأسعار مخفضة بالمحافظات.
وأيد 79% من القراء تؤيد مطالب التوسع في إنشاء معارض بيع السلع بأسعار مخفضة بالمحافظات، بينما عارض 21% من القراء تؤيد مطالب التوسع في إنشاء معارض بيع السلع بأسعار مخفضة بالمحافظات.
نتيجة الاستطلاع
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز