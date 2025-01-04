شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية: تقييم طلبة أولى وثانية ثانوى فى المواد غير المضافة ورقيا والان مع تفاصيل الخبر

بدأت المديريات التعليمية والإدارات والمدارس تقييم طلبة الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى المواد غير المضافة للمجموع ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تعقد الاختبارات فى هذه المواد ورقيا على عكس امتحانات المواد الدراسية الأساسية فإنها سيتم تقييم الطلاب فيها ورقيا وإلكترونيا، حيث أكدت المديريات أن تقييم الطلاب فى المواد الدراسية الأساسية إلكترونيا لمن لديهم أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت وورقية لمن لم يحصلوا على التابلت، مضيفة أن هناك 15% من الأسئلة مقالية ويؤديها للطالب ورقيا.

وتتضمن المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الصف الأول الثانوي العام " التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية والتربية المهنية، أما مواد الصف الثانى الثانوى العام تشمل : المواطنة وحقوق الإنسان واللغة الأجنبية الثانية والتربية المهنية والتربية الدينية.

وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام فى المواد الدراسية الأساسية يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.



