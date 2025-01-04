شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 18 يناير.. جدول امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية الترم الأول فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد المديريات التعليمية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادية (الشهادة الإعدادية) على مستوى الجمهورية، إذ يتم تقييم قرابة مليون طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادى.

وفي محافظة الجيزة، كشفت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية (عام، صم، مكفوفين، مهنى) على مستوى المحافظة، موضحة أن الامتحانات تبدأ السبت 18/1/2025 وتستمر حتى الخميس 23/1/2025.

وجاء جدول امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بمدارس محافظة الجيزة، على النحو التالي:

-السبت 18 يناير 2025: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

-الإثنين 20 يناير 2025: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

-الثلاثاء 21 يناير 2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الأربعاء 22 يناير 2025: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

-الخميس 23 يناير 2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وشددت المديرية على رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بامتحانات الشهادة الإعدادية بضبط لجان الامتحانات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى محاولات غش أو تصوير الأسئلة، مشددة على أهمية منع دخول أى طالب بالموبايل أو أى وسيلة إلكترونية أو وسيلة غش.



