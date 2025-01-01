شكرا لقرائتكم خبر عن الدويش يدشن نظام التدريب والابتعاث الرقمي لمديرية السجون 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش اليوم، نظام التدريب والابتعاث الرقمي لمنسوبي المديرية العامة للسجون لعام 2025، وذلك في مقر الجهاز الرئيس بالرياض.

ويهدف النظام إلى تحسين كفاءة العمليات التدريبية بتوفير منصة إلكترونية متكاملة لإدارة وتسجيل الدورات التدريبية، وإتاحة تخصيص تلك البرامج، وتسهيل إصدار أوامر التكليف واعتماد شهادات المتدربين.

برامج تدريبية متنوعة

تتضمن الخطة التدريبية الرقمية لعام 2025 مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة التي تستهدف جميع الفئات الوظيفية.

وتشمل مجالات الإبداع والمهارات القيادية والتحول الرقمي والتأهيل التخصصي، لتتماشى مع التطورات الحديثة في العمل الأمني.