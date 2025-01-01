القيادة تهنئ السودان وسلوفاكيا وكوبا ورئيسة سويسرا

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق الأول الركن، عبدالفتاح البرهان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسيادته، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق مزيدًا من الأمن والاستقرار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان لذات المناسبة، وعبر في البرقية عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسيادته، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

كما بعث خادم الحرمين وولي العهد برقيتي تهنئة إلى، كارين كليرـ سوتر، بمناسبة انتخابها رئيسةً للاتحاد السويسري، وأعربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيتي تهنئة إلى رئيس سلوفاكيا، بيتر بيليغريني، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده، وأعربا في البرقيتين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وفي برقية رابعة هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس كوبا، ميغيل دياز كانيل بيرموديز، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده، وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق اطراد التقدم والازدهار، كما بعث ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، برقية مماثلة بهذه المناسبة.