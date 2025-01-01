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حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة السيد أحمد الهاشمي

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ابوظبي - سيف اليزيد - قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اليوم واجب العزاء في وفاة السيد أحمد السيد موسى السيد عبدالرحيم الهاشمي، خلال زيارة سموه مجلس المشرف في أبوظبي.

وأعرب سموه، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وأبناء الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

رافق سموه في تقديم واجب العزاء، سمو الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وعيسى حمد بو شهاب مستشار سمو ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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