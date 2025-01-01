شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. إعدام 6 إيرانيين أدينوا بتهريب المخدرات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، بيانا بشأن تنفيذ حُكم الإعدام في حق عدد من الجناة في المنطقة الشرقية.
وجاء في البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية: "أقدم كل من جاسم محمد شعباني، وعبدالرضا يونس تنقاسيري، وخليل شهيد سامري، ومحمد جواد عبدالجليل، ومهدي كنعان غانمي، وحر محمد شعباني - إيرانيو الجنسية - على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة".
وأضاف: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".
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