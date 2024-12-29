شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف ثلجية و10 أعاصير تضرب عدد من الولايات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

مطار هيوستن

الدمام - شريف احمد - ضربت أعاصير جنوب شرق الولايات المتحدة، وعواصف ثلجية ورياح شديدة الساحل الغربي وأدت إلى تأخير وإلغاء آلاف الرحلات الجوية في موسم العطلات في عدد من الولايات الأمريكية.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية ووكالات إنفاذ القانون المحلية، إن ما لا يقل عن 10 أعاصير ضربت ولايات تكساس ولويزيانا ومسيسيبي في جنوب شرق أمريكا، السبت، مما أدى إلى مقتل شخص بالقرب من هيوستن.وضربت رياح قوية تصل سرعتها إلى 150 ميلًا في الساعة المرتفعات العالية لحوض بحيرة تاهو في كاليفورنيا و50 ميلًا في الساعة على ارتفاعات أقل في المنطقة مؤخرًا مع توقع هطول أمطار غزيرة من سان فرانسيسكو إلى بورتلاند بولاية أوريغون.وفي ميسيسيبي، لقي شخص واحد حتفه في مقاطعة آدامز، كما أصيب شخصان في مقاطعة فرانكلين، بحسب ما قالته وكالة إدارة الطوارئ.وفي وقت مبكر من بعد ظهر يوم السبت، كان المطاران الرئيسيان في هيوستن - مطار بوش إنتركونتيننتال ومطار هيوستن هوبى - يعانيان من تأخيرات في المغادرة تجاوزت الساعة بسبب العواصف، وفقا لموقع "فلايت أوير".