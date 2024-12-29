الاقتصاد

22 مليار جنيه خسائر.. مؤشرات بورصة مصر تغلق على تراجع

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واس- القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 22 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 2.165 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 21 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.2 مليار جنيه.
وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 29594.48 نقطة.

مؤشر الأسهم الصغيرة

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.87 % ليصل إلى مستوى 8129.97 نقطة.
وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا، بنحو 0.78 % ليصل إلى مستوى 11181.23 نقطة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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