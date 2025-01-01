شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ عام.. ارتفاع سعر الغاز في أوروبا إلى 50 يورو والان نبدء بالتفاصيل

حرمان روسيا من عائدات الصادرات

موجة طقس شديد البرودة

كييف ترفض تمديد الاتفاق

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات يوم الثلاثاء إلى 50 يورو لكل ميجاوات/ساعة لأول مرة منذ أكثر من عام، مع استعداد روسيا لوقف ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر شبكة خطوط أنابيب أوكرانيا اعتبارًا من صباح الأربعاء، نظرًا إلى عدم تجديد اتفاق عبور الغاز الروسي للأراضي الأوكرانية الذي انتهي يوم الثلاثاء.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان شركة تشغيل خطوط أنابيب الغاز في اوكرانيا قولها إن الطلبيات الأولية لنقل الغاز عبر محطة الضخ سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية اعتبارا من أول يناير كانت صفرًا.وتمثل هذه البيانات التي ما زالت قابلة للتحديث طلبات العملاء من الغاز، وليس الإمدادات المادية للوقود.في الوقت نفسه فإنها تُعد أول إشارة ملموسة إلى أن التدفقات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا - طريق العبور الرئيسي للغاز لعقود من الزمان - ستتوقف في الساعة 6 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا في يوم رأس السنة الجديدة.تنتهي اتفاقية العبور البالغة مدتها 5 سنوات بين موسكو وكييف بمجرد انتهاء الوقت المحدد في عام 2024، دون وجود بديل على الرغم من أشهر من المشاحنات السياسية.ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي أي اتفاق يضمن استمرار تدفق الغاز الروسي إلى أسواق أوروبا لحرمان روسيا من عائدات هذه الصادرات.وأدت الشكوك بشأن استمرار تدفق هذه الإمدادات التي تمثل نحو 5% من إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز إلى ارتفاع أسعار العقود القياسية بنسبة 51% خلال العام الحالي.يأتي الوقف المتوقع للإمدادات التي تستفيد منها سلوفاكيا وعدد من دول وسط أوروبا في الوقت الذي تستعد فيه المنطقة لموجة طقس شديد البرودة خلال يناير.كما تتراجع مخزونات الغاز الطبيعي في المنطقة بأسرع من المعتاد، وهو ما يجعل من الصعب الوصول إلى مستويات التخزين المستهدفة قبل حلول موسم ذروة الطلب على الغاز لأغراض التدفئة خلال فصل الشتاء.في المقابل أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي مستعد لانتهاء عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وذلك ردًا على الانتقادات المستمرة من رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو.وقالت متحدثة باسم المفوضية مساء الاثنين، إن البنية التحتية للغاز في أوروبا مرنة بما يكفي لتزويد وسط وشرق أوروبا بالغاز من مصادر غير روسية عبر مسارات بديلة.وأضافت: "تأثير وقف العبور عبر أوكرانيا على أمن الإمدادات في الاتحاد الأوروبي محدود".ستوقف أوكرانيا، التي تقاوم غزوًا روسيًا واسع النطاق منذ ما يقرب من 3 سنوات، عبور الغاز الروسي عبر أراضيها مع بداية العام الجديد.يشار إلى أن عقد العبور الحالي بصدد الانتهاء، وكانت كييف قد أعلنت منذ فترة طويلة أنها لن تمدده.وبحلول الساعة الخامسة و7 دقائق من مساء الثلاثاء بتوقيت أمستردام، ارتفع سعر العقود الآجلة في هولندا بنسبة 5ر4% إلى 04ر50 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم فبراير المقبل.