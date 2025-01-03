شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق كلايتون دوبيليه يطلب الاستحواذ على 50% من اوبيلا هيلث كير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إخطار من صندوق كلايتون دوبيليه ورايس على نسبة 50% من شركة اوبيلا هيلث كير.

وكشفت بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن انتهاء الجهاز من 403 حالة تركز اقتصادي بنهاية عام 2024، سواء كانت تلك الحالات الخاصة بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية أو الحالات الخاصة بقطاع الدواء والرعاية الصحية، أو تلك الحالات الواردة من الكوميسا، وبنسبة زيادة قدرها 25% عن العام السابق، وذلك فى إطار ممارسة اختصاص الرقابة على التركزات الاقتصادية.

ومنحت التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لجهاز حماية المنافسة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية "الاندماجات والاستحواذات" اعتبارًا من الأول من يونيو الماضي، وذلك في إطار سريان التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 وما تلاه من تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.