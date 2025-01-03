شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لسعر اليورو اليوم الجمعة 3 يناير 2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث لسعر اليورو اليوم الجمعة 3 يناير 2025، والذى شهد تراجع ملحوظ فى تعاملات البنوك. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو في البنك المركزي المصري

52.39 جنيه للشراء. 52.49 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

52.31 جنيه للشراء. 52.72 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك مصر

52.31 جنيه للشراء. 52.72 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك الاسكندرية

52.29 جنيه للشراء. 52.72 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

52.33 جنيه للشراء. 52.75 جنيه للبيع. سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

52.55 جنيه للشراء. 52.80 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك البركة

52.47 جنيه للشراء. 52.72 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك قناة السويس

52.31 جنيه للشراء. 52.72 جنيه للبيع.

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