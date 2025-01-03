شكرا لقرائتكم خبر عن عقب ارتفاع عيار 21.. سعر الجنيه الذهب يسجل 30 ألفا بمصر والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر بختام تعاملات الخميس 2-1-2025 بصورة ملحوظة عقب تحرك عيار 21 مما ينعكس على أداء الجنيه الذهب، ليسجل أكثر من 30 ألف جنيه بدون مصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر 30000 جنيها، وذلك على خلفية ارتفاع في جرام الذهب عيار 21 اليوم عند 3750 جنيها.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

الجنيه الذهب في مصر ضمن أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر بجانب السبائك الذهب، ويتحدد سعره وفق تغيرات سعر الذهب عيار 21.



