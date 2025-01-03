شكرا لقرائتكم خبر عن وصلت 2 تحت الصفر.. قائمة بأقل درجات الحرارة المسجلة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت طريف والقريات وحائل أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الجمعة، حسب بيان المركز الوطني للأرصاد.

وأوضح بيان الأرصاد، أن طريف سجلت -2 تحت الصفر فيما سجلت القريات وحائل -1. درجات الحرارة في المملكة وسجلت الجوف صفر مئوية، وعرعر ورفحاء 1، وتبوك وبريدة والدوادمي 2، والقيصومية 4 والطائف 5.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة.

حسب بيان الأرصاد، لا يزال الطقس باردا إلى شديد البرودة مع فرصة تكون الصقيع على أجزاء من شمال المملكة. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة ، ولا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.