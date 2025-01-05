شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3765 جنيها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - واصل سعر الذهب في مصر، استقراره خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الأحد، في مصر،3944.25 جنيه للبيع، و3923.25 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الأحد، في مصر،3227.25 جنيه للبيع، و3210 جنيهات للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الأحد، في مصر، 2510 جنيهات للبيع، و2496.75 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر، 30120 جنيها للبيع، و29960 جنيها للشراء.
سعر الذهب في مصرسجل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الأحد، في مصر، 4302.75 جنيه للبيع، و4280 جنيها للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الأحد، في مصر،3944.25 جنيه للبيع، و3923.25 جنيه للشراء.
سعر جرام عيار 21واستقر سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الأحد، في مصر،3765 جنيها للبيع، و3745 جنيها للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الأحد، في مصر،3227.25 جنيه للبيع، و3210 جنيهات للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الأحد، في مصر، 2510 جنيهات للبيع، و2496.75 جنيه للشراء.
أسعار الذهب في مصرواستقر سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الأحد في مصر، 2151.5 جنيه للبيع، و2140 جنيها للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر، 30120 جنيها للبيع، و29960 جنيها للشراء.