شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار غزيرة على حي سدرة واجهة روشن بالرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد حي سدرة بالرياض سقوط أمطار غزيرة أمس في منتصف الليل، ملأت أرجاء الشوارع وسط أجواء باردة ورائعة .

وأظهر مقطع فيديو لحظة سقوط الأمطار المصحوبة بزخات البرد على حي سدرة واجهة روشن، كما شهد حي الملقاء أيضًا سقوط أمطار غزيرة صباح اليوم.

ويقع مجتمع سدرة في شمال الرياض، بجوار المحلات التجارية والمطاعم في واجهة روشن، وعلى بعد مسافة قصيرة من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ومطار الملك خالد الدولي.

كما يقع بالقرب من طريق المطار وطريق الثمامة، مما يسهل الوصول إلى باقي مناطق الجذب في المدينة.

‎وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

‎كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقة جازان.