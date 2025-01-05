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تيم إف سى يتقدم بهدفين نظيفين على الاتحاد السكندرى فى الشوط الأول

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القاهرة - سامية سيد - فجر تيم إف سى مفاجأة من العيار الثقيل بالتقدم بهدفين نظيفين على الاتحاد السكندرى بالشوط الأول في المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات دور الـ32 لكأس مصر .

نجح تيم إف سى في السيطرة على مجريات الشوط الأول لعبا ونتيجة ولم تظهر الفروق الفردية بينه وبين لاعبى الإتحاد السكندرى الذين ظهروا بشكل سئ طوال أحداث الشوط .

جاء تشكيل فريق الاتحاد على النحو التالي:

في حراسة المرمى: صبحي سليمان.
في خط الدفاع: مروان داود، محمود شبانة، محمد المغربي، مصطفى إبراهيم.
في خط الوسط: مورو ساليفو، فيليب ناسيمنتو، إسلام سمير.
في خط الهجوم: بنجامين بواتينج، إيمانويل، شكري نجيب.
ويجلس على دكة بدلاء الاتحاد السكندري: أحمد دعدور، محمود متولي، أحمد الشيمي، عبد الغني محمد، ناصر ناصر، عمر الوحش، أحمد أيمن، أدهم علاء.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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