شكرا لقرائتكم خبر عن تيم إف سى يتقدم بهدفين نظيفين على الاتحاد السكندرى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر تيم إف سى مفاجأة من العيار الثقيل بالتقدم بهدفين نظيفين على الاتحاد السكندرى بالشوط الأول في المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات دور الـ32 لكأس مصر .

نجح تيم إف سى في السيطرة على مجريات الشوط الأول لعبا ونتيجة ولم تظهر الفروق الفردية بينه وبين لاعبى الإتحاد السكندرى الذين ظهروا بشكل سئ طوال أحداث الشوط .

جاء تشكيل فريق الاتحاد على النحو التالي:

في حراسة المرمى: صبحي سليمان.

في خط الدفاع: مروان داود، محمود شبانة، محمد المغربي، مصطفى إبراهيم.

في خط الوسط: مورو ساليفو، فيليب ناسيمنتو، إسلام سمير.

في خط الهجوم: بنجامين بواتينج، إيمانويل، شكري نجيب.

ويجلس على دكة بدلاء الاتحاد السكندري: أحمد دعدور، محمود متولي، أحمد الشيمي، عبد الغني محمد، ناصر ناصر، عمر الوحش، أحمد أيمن، أدهم علاء.