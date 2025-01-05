شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين الزمالك والمصرى فى أول 15 دقيقة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

سيطر التعادل السلبى على أول 15 دقيقة من مباراة الزمالك والمصرى المقامة بينهما حالياً على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

بدأ الزمالك المباراة بضغط متقدم على دفاع المصرى لمحاولة إجبار المنافس على ارتكاب الأخطاء بينما اعتمد الفريق البورسعيدى على بناء الهجمة، بداية من حارس المرمى، وانحصر معظم اللعب في منطقة وسط الملعب فى أول 15 دقيقة.

تشكيل الزمالك أمام المصرى

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد عاطف وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج وناصر منسي.

تشكيل المصرى أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: حسن علي - خالد صبحي - محمد هاشم - كريم العراقي.

خط الوسط : أتدجيكو سامادو - محمود حماده - خالد الغندور - وأحمد القرموطي.

خط الهجوم: صلاح محسن – فخر الدين بن يوسف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود حمدي - محمد الشامي - عمرو سعداوي - محمد دبش - يوسف الجوهري - محمد مخلوف - كريم بامبو - سمير فكري - بابا بادجي.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصرى فى الكونفدرالية

يحتل نادي الزمالك المركز الأول في ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، حصدها الفريق الأبيض بعد الفوز في الجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين نظيفين، ثم تعادل مع أنيمبا النيجيري بهدفين لمثلهما، قبل أن يفوز على المصري بهدف نظيف، بينما يحتل المصري المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط خلف بلاك بولز صاخب المركز الثاني برصيد 4 نقاط أيضاً، واستهل المصري مشواره في دور المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري بهدفين نظيفين ثم تعادل مع بلاك بولز بهدف لمثله، قبل أن يخسر من الزمالك بهدف نظيف.



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مباراة الزمالك والمصرى (12)



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