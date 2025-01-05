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المنصورة يهزم راية بهدفين وبروكسى يتعادل مع الداخلية 1-1

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القاهرة - سامية سيد - نجح المنصورة في مواصلة عروضه القوية بالفوز خارج ملعبه على راية بهدفين نظيفين في افتتاحية الجولة السادسة عشر لدورى المحترفين ، ليتقدم زعيم الدقهلية للمرة الأولى في جدول الترتيب للمركز السابع عشر برصيد 14 نقطة ، بينما تجمد رصيد راية عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر .

في الوقت نفسه تعادل الداخلية خارج ملعبه مع بروكسى بهدف لمثله ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ، يرفع الأول رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادى عشر ، بينما رفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 24 نقطة في المركز السابع .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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