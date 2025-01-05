شكرا لقرائتكم خبر عن المنصورة يهزم راية بهدفين وبروكسى يتعادل مع الداخلية 1-1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنصورة في مواصلة عروضه القوية بالفوز خارج ملعبه على راية بهدفين نظيفين في افتتاحية الجولة السادسة عشر لدورى المحترفين ، ليتقدم زعيم الدقهلية للمرة الأولى في جدول الترتيب للمركز السابع عشر برصيد 14 نقطة ، بينما تجمد رصيد راية عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر .

في الوقت نفسه تعادل الداخلية خارج ملعبه مع بروكسى بهدف لمثله ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ، يرفع الأول رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادى عشر ، بينما رفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 24 نقطة في المركز السابع .