شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنمية الشبابية بأكتوبر يجهز العديد من الأنشطة لإجازة منتصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مركز التنمية الشبابية والرياضية بمدينة 6 أكتوبر "الجزيرة 2" ، والذي تم افتتاحه مؤخراً والتابع لوزارة الشباب والرياضة، لإجازة منتصف العام بإطلاق العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة والتي تلبي تطلعات الشباب والأسر المصرية من أعضاء ومرتادي المركز.

وحرص مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية والرياضة بأكتوبر علي أن تعود تلك الأنشطة والفعاليات بالنفع على الشباب، وأن يحقق الجميع كما من الاستفادة خلال فترة إجازة نصف العام.



وسيراعي في الفعاليات التنوع من خلال تقديم العديد من البرامج والفعاليات خلال فترة اجازة نصف العام بهدف جذب الأطفال والمراهقين والشباب وحثهم على المشاركة في تلك الفاعليات والتي ستشتمل علي مسابقات اجتماعية وثقافية ورياضية.



وكان مجلس ادارة مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر "الجزيرة ٢" قد نظم احتفالية استعراضية وغنائية لأعضاء المركز وأسرهم احتفالا بالعام الجديد ، واشتملت الاحتفالية علي العديد من الفقرات والتي لاقت إعجاب الحضور من أعضاء المركز.



ويضم مركز التنمية الشبابية والمقام علي مساحة 12 فدان وجاري توسعتها لتصل المجموع الكلي الي 19 فدان حيث يضم المركز العديد من المنشآت الرياضية منها ملعب كرة قدم وملاعب للبادل وملاعب اسكواش وحمام سباحة وصالة لألعاب اللياقة البدنية "جيم " والتي تخدم قطاع كبير من أبناء مدينة السادس من أكتوبر وهو فرع جديد للمركز الرئيسي بالزمالك .



مركز شباب الجزيرة 2 بأكتوبر



مركز شباب الجزيرة 2