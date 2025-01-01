شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق بين التأمين الإجبارى والتكميلى على السيارات والان مع تفاصيل الخبر

يجهل الكثير من عملاء شركات التأمين الفرق بين التأمين الإجباري و التكميلى على السيارات حيث يعد الأول الزامى بقوة القانون، بينما الأخير اختيارى لأصحاب السيارات .

التأمين الإجباري على السيارات

تم فرضه بموجب القانون ويتم سداد قيمته بالمرور على كل سيارة عند استخراج الرخصة أو تجديدها وتحصله شركات التأمين، تم إقراره لصالح المشاة، حيث يمكنهم أو ذويهم من الحصول على قيمة تعويض بـ 40 ألف جنيه فى حالة تسبب السائق فى حادث وفاة بسيارته لأحد الأفراد، وذلك لصالح ورثته أو 15 ألف جنيه عند إصابته بعجز كلى أو جزئى.

ويقوم بالسداد شركات التأمين عند وجود بيانات السيارة بمحضر النيابة، وفى حالة قيد الوفاة بسيارة مجهول يقوم الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، بالسداد ويحق لكل من كان فى السيارة وحدثت له إصابة أن يحصل على تعويض.

التأمين التكميلى على السيارات



أما التأمين التكميلى على السيارات عبارة عن تغطية تامينية خاصة يقوم العميل بالتعاقد عليها مع شركات التأمين وتعطى تعويضا فى حال تعرض العميل لحادث بسيارته ويجب أن يتم فيه مراعاة تحديد نسب التحمل، والتى تعنى مقدار ما سوف يتحمله العميل من نسبة عند إعادة إصلاح وصيانة السيارة بعد أى حادثة والتى تختلف قيمتها من شركة لأخرى .

ويوجد 4 تغطيات أساسية بوثيقة التأمين التكميلى للسيارات، أولها تأمين المسئولية المدنية وهى تغطية محدودة تتضمن فقط سداد أى تلفيات يتسبب فيها العميل عند اصطدامه عن طريق الخطأ بسيارة أخرى دون حصوله على تعويض يخص سيارته، أما التغطية الثانية فهى الخاصة بالتأمين ضد الحريق والسرقة، وذلك فى حالة ترك السيارة لفترات طويلة فى أحد الأماكن الخاصة والتغطية الثالثة تجمع ما بين المسئولية المدنية وخطر الحريق والسرقة والتغطية الرابعة والمعروفة بالتغطية الشاملة، وهى التى تجمع جميع المخاطر السابقة بالإضافة إلى تعويض العميل عن حدوث أى تلفيات قد تحدث لسيارته عند حدوث أى تصادم نتيجة حادث وهى الأكثر استخداما.

ويكون التأمين التكميلى على السيارات باسم العميل الثابت اسمه فى رخصة تسيير السيارة المؤمن عليها ويكون فى بعض الاحوال لصالح البنك القائم بإقراض العميل لقرض السيارة "إن وجد "، ومعنى ذلك أنه فى حالة التعويض يصرف باسم البنك الموضح اسمه فى رخصة السيارة والوثيقة أو الشركة مانحة القرض أياً كان نوع التعويض سواء كان تعويض جزئى او تعويض كلى وفى بعض الحالات تسمح بعض البنوك بأن يصرف التعويض الجزئى باسم العميل مباشرة وتشترط فقط صرف التعويضات الناتجة عن الهلاك الكلى للسيارة الناتجة عن السرقة الكلية او الحريق الكلى او التعويضات الجسيمة باسم البنك.

للحصول على كامل لتعويض من شركة التأمين اتبع الخطوات التالية :

1 - إبلاغ الشرطة وعمل محضر اثبات حالة.

2 - ابلاغ شركة التأمين بالحادث وملء البيانات المخصصة من قبل الشركة.

3 - معاينة المهندس المختص التابع لشركة التأمين للسيارة لإثبات حالتها قبل الاصلاح.

4 - ارسال السيارة الي التوكيل او الورشة لعمل مقايسة اصلاح.

5 - معاينة المهندس التابع لشركة التأمين للسيارة بعد عملية الاصلاح.

6 - تسليم اصل فاتورة الاصلاح التى حصلت عليها من التوكيل او الورشة الي ادارة التعويضات بشركة التأمين.

7 - انتظار صدور " شيك" التعويض فى موعد أقصاه اسبوعين.



