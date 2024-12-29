شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوازات" تكشف عن استعداداتها لاستقبال رحلات رالي داكار السعودية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال الرحلات الدولية للمشاركين في رالي داكار السعودية 2025، عبر مطار بيشة، الذي طُور وجُهز لتلبية متطلبات الحدث العالمي.
ويأتي هذا التحول في إطار جهود المملكة لدعم الفعاليات الدولية وتعزيز تجربة الزوار، لمحافظة بيشة التي تعد نقطة الانطلاق الرئيسية للرالي في نسخته السادسة خلال الفترة من (3 - 17) يناير 2025م.
وذلك من خلال تزويدها بأحدث الأنظمة التقنية، مثل أجهزة الكاونتر المتنقلة والحقائب التقنية المتطورة التي تُستخدم في إنهاء إجراءات المسافرين.
فضلا عن الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم خدمات عالية الجودة للمشاركين، تسهم في انسيابية العمليات وسرعة الإنجاز.
ويستمر حتى الـ17 من الشهر ذاته، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية وإشراف وزارة الرياضة.
وسينطلق رالي داكار السعودي في نسخته السادسة، من محافظة بيشه في جنوب المملكة ولأول مرة ليعبر المسار من جنوب المملكة إلى شمالها، ثم التوجه إلى شرق المملكة للوصول إلى نقطة الختام في شبيطة في الربع الخالي.
ويتضمن رالي داكار السعودية 2025 عدد 12 مرحلة مثيرة تبدأ بمرحلة الفحوصات الفنية يومي 1 و2 يناير 2025 في محافظة بيشة التي تتميّز بتراث غني، وجبال شاهقة، وأودية هادئة تبرز جمال وسحر الطبيعة الخلابة في المملكة.
وتليها مرحلة التمهيد يوم 3 يناير، ثم تنطلق المرحلة الأولى من بيشة في 4 يناير، والمرحلة الثانية يومي 5 و6 يناير في بيشة.
ويأتي هذا التحول في إطار جهود المملكة لدعم الفعاليات الدولية وتعزيز تجربة الزوار، لمحافظة بيشة التي تعد نقطة الانطلاق الرئيسية للرالي في نسخته السادسة خلال الفترة من (3 - 17) يناير 2025م.
رالي داكار السعودية 2025وأوضحت "الجوازات" أن أعمال التجهيز تضمنت تطوير صالة الرحلات الداخلية بالمطار لتكون مؤهلة لاستقبال الرحلات الدولية.
وذلك من خلال تزويدها بأحدث الأنظمة التقنية، مثل أجهزة الكاونتر المتنقلة والحقائب التقنية المتطورة التي تُستخدم في إنهاء إجراءات المسافرين.
فضلا عن الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم خدمات عالية الجودة للمشاركين، تسهم في انسيابية العمليات وسرعة الإنجاز.
رالي داكار 2025هذا وتشهد المملكة انطلاق الرالي الأعرق والأكثر شهرة في عالم رياضة المحركات "رالي داكار2025"، في سادس النسخ التي تستضيفها السعودية على التوالي، والمقرر انطلاقه في 3 يناير من العام المقبل 2025م.
ويستمر حتى الـ17 من الشهر ذاته، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية وإشراف وزارة الرياضة.
وسينطلق رالي داكار السعودي في نسخته السادسة، من محافظة بيشه في جنوب المملكة ولأول مرة ليعبر المسار من جنوب المملكة إلى شمالها، ثم التوجه إلى شرق المملكة للوصول إلى نقطة الختام في شبيطة في الربع الخالي.
تفاصيل رالي داكار 2025 السعوديةويتضمن مرحلة استعراضية، من بينها "48 ساعة كرونو"، المرحلة الماراثونية والتحدي الحاسم في الربع الخالي، قبل انتهاء الرالي في الشُبيطة التي ستكون مسرحًا لأول حدثٍ ختامي ضخم في قلب مخيم المبيت.
ويتضمن رالي داكار السعودية 2025 عدد 12 مرحلة مثيرة تبدأ بمرحلة الفحوصات الفنية يومي 1 و2 يناير 2025 في محافظة بيشة التي تتميّز بتراث غني، وجبال شاهقة، وأودية هادئة تبرز جمال وسحر الطبيعة الخلابة في المملكة.
وتليها مرحلة التمهيد يوم 3 يناير، ثم تنطلق المرحلة الأولى من بيشة في 4 يناير، والمرحلة الثانية يومي 5 و6 يناير في بيشة.